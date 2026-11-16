Тролейбуси та трамваї повертаються на вулиці Києва після майже двотижневої паузи
У Києві з другої половини дня 16 листопада почнуть повертати на маршрути тролейбуси й трамваї. Але автобуси, які їх замінювали, ще залишаться на маршрутах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київпастранс".
Рух відновлюватимуть поступово. До кінця доби продовжать курсувати тимчасові автобуси, які дублювали маршрути електротранспорту.
Також працюватимуть автобуси, які возять пасажирів уздовж "зеленої" та "червоної" ліній метро:
- № 1-М - від станції метро "Палац спорту" до станції "Лісова";
- № 1-МА - від станції метро "Лісова" до станції "Арсенальна";
- № 1-МД - від станції метро "Дарниця" до станції "Палац спорту";
- № 3-М - від станції метро "Видубичі" до станції "Осокорки";
- № 22-ТЛ - від вулиці Тростянецької до станції метро "Либідська".
"Просимо пасажирів враховувати зміни під час планування маршрутів", - додали в "Київпастрансі".
Нагадаємо, що з вечора 3 листопада у Києві призупинили рух трамваїв і тролейбусів через критичну ситуацію в енергосистемі.
Як повідомляло РБК-Україна, з 13 листопада в столиці запрацювали чотири нові тимчасові тролейбусні маршрути.
Дублюючі їх автобуси скасували, а натомість запустили два нові тимчасові автобусні маршрути.