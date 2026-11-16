Тролейбуси та трамваї повертаються на вулиці Києва після майже двотижневої паузи

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У Києві з другої половини дня 16 листопада почнуть повертати на маршрути тролейбуси й трамваї. Але автобуси, які їх замінювали, ще залишаться на маршрутах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київпастранс".

Рух відновлюватимуть поступово. До кінця доби продовжать курсувати тимчасові автобуси, які дублювали маршрути електротранспорту. Також працюватимуть автобуси, які возять пасажирів уздовж "зеленої" та "червоної" ліній метро: № 1-М - від станції метро "Палац спорту" до станції "Лісова";

№ 1-МА - від станції метро "Лісова" до станції "Арсенальна";

№ 1-МД - від станції метро "Дарниця" до станції "Палац спорту";

№ 3-М - від станції метро "Видубичі" до станції "Осокорки";

№ 22-ТЛ - від вулиці Тростянецької до станції метро "Либідська". "Просимо пасажирів враховувати зміни під час планування маршрутів", - додали в "Київпастрансі". Нагадаємо, що з вечора 3 листопада у Києві призупинили рух трамваїв і тролейбусів через критичну ситуацію в енергосистемі.