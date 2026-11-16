ua en ru
Пн, 16 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Тролейбуси та трамваї повертаються на вулиці Києва після майже двотижневої паузи

13:35 16.11.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Тролейбуси та трамваї повертаються на вулиці Києва після майже двотижневої паузи Фото: Електротранспорт у Києві відновлюють поступово (facebook.com_Kyivpastrans)
Додати як бажане джерело в Google

У Києві з другої половини дня 16 листопада почнуть повертати на маршрути тролейбуси й трамваї. Але автобуси, які їх замінювали, ще залишаться на маршрутах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київпастранс".

Рух відновлюватимуть поступово. До кінця доби продовжать курсувати тимчасові автобуси, які дублювали маршрути електротранспорту.

Також працюватимуть автобуси, які возять пасажирів уздовж "зеленої" та "червоної" ліній метро:

  • № 1-М - від станції метро "Палац спорту" до станції "Лісова";
  • № 1-МА - від станції метро "Лісова" до станції "Арсенальна";
  • № 1-МД - від станції метро "Дарниця" до станції "Палац спорту";
  • № 3-М - від станції метро "Видубичі" до станції "Осокорки";
  • № 22-ТЛ - від вулиці Тростянецької до станції метро "Либідська".

"Просимо пасажирів враховувати зміни під час планування маршрутів", - додали в "Київпастрансі".

Нагадаємо, що з вечора 3 листопада у Києві призупинили рух трамваїв і тролейбусів через критичну ситуацію в енергосистемі.

Як повідомляло РБК-Україна, з 13 листопада в столиці запрацювали чотири нові тимчасові тролейбусні маршрути.

Дублюючі їх автобуси скасували, а натомість запустили два нові тимчасові автобусні маршрути.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Тролейбус
Новини
Україна завдала удару по Кримському мосту
Україна завдала удару по Кримському мосту
Аналітика
Дефіцит кадрів в ОПК зростає: інтерв'ю з виконавчою директоркою Технологічних Сил України
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Дефіцит кадрів в ОПК зростає: інтерв'ю з виконавчою директоркою Технологічних Сил України