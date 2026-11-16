Троллейбусы и трамваи возвращаются на улицы Киева после двухнедельной паузы

Додати як бажане джерело в Google

В Киеве со второй половины дня 16 ноября начнут возвращать на маршруты троллейбусы и трамваи. Но автобусы, которые заменяли их, еще останутся на маршрутах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевпасстранс".

Движение будут восстанавливать постепенно. До конца суток продолжат курсировать временные автобусы, дублировавшие маршруты электротранспорта. Также будут работать автобусы, возящие пассажиров вдоль "зеленой" и "красной" линий метро: № 1-М - от станции метро "Дворец спорта" до станции "Лесная";

№1-МА - от станции метро "Лесная" до станции "Арсенальная";

№ 1-МД - от станции метро "Дарница" до станции "Дворец спорта";

№ 3-М - от станции метро "Выдубичи" до станции "Осокорки";

№ 22-ТЛ - от улицы Тростянецкой до станции метро "Лыбидская". "Просим пассажиров учитывать изменения при планировании маршрутов", - добавили в "Киевпасстрансе". Напомним, что с вечера 3 ноября в Киеве приостановили движение трамваев и троллейбусов из-за критической ситуации в энергосистеме.