Троих российских политиков не пустили в Украину

В среду, 22 января, в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев" трое российских политиков не смогли пересечь украинскую границу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, из Лондона в аэропорт "Борисполь" прилетел гражданин Российской Федерации, который является представителем политической партии "Единая Россия" и экс-мэром одного из областного центров РФ.

"Подтвердить цель своего пребывания зарубежный политик не смог, поэтому на основании закона Украины "О пограничном контроле" в нашу страну его не пропустили. Сегодня утром, 23 января, россиянин вылетел из "Борисполя" в Германию", - говорится в сообщении.

Еще двое российских политиков не смогли пройти пограничный контроль в пункте пропуска "Киев". Вчера вечером они прилетели рейсом из Минска.

"Один из визитеров также представитель "Единой России", другой - коммунистической партии Российской Федерации. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Сейчас они возвращены обратным рейсом", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2019 года Херсонский городской суд избрал меру пресечения члену партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому, которого обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. Суд отправил его под домашний арест на 60 суток, а жить он будет в съемной квартире.

4 декабря Кучерявого задержали на контрольно-пропускном пункте с административной границей Крыма "Каланчак" в Херсонской области. Он был задержан в связи с его причастностью к аннексии Крыма и членством в российской партии.