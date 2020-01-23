Трьох російських політиків не пустили в Україну

У середу, 22 січня, у столичних аеропортах "Бориспіль" і "Київ" троє російських політиків не змогли перетнути український кордон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, з Лондона в аеропорт "Бориспіль" прилетів громадянин Російської Федерації, який є представником політичної партії "Єдина Росія" і ексмером одного з обласних центрів РФ.

"Підтвердити мету свого перебування закордонний політик не зміг, тому на підставі закону України "Про прикордонний контроль" в нашу країну його не пропустили. Сьогодні вранці, 23 січня, росіянин вилетів з "Борисполя" до Німеччини", - йдеться в повідомленні.

Ще двоє російських політиків не змогли пройти прикордонний контроль в пункті пропуску "Київ". Вчора ввечері вони прилетіли рейсом з Мінська.

"Один з візитерів також представник "Єдиної Росії", інший - комуністичної партії Російської Федерації. Обидва повідомили, що нібито прибули в Київ для участі в конференції. Зараз вони повернуті зворотним рейсом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Херсонський міський суд обрав запобіжний захід члену партії "Єдина Росія" Ігорю Кучерявому, якого звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України. Суд відправив його під домашній арешт на 60 діб, а жити він буде в орендованій квартирі.

4 грудня Кучерявого затримали на контрольно-пропускному пункті з адміністративним кордоном Криму "Каланчак" в Херсонській області. Він був затриманий у зв'язку з його причетністю до анексії Криму і членством в російській партії.