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Трохи хмарно, але тепло: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Понеділок 25 вересня 2023 07:30
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Трохи хмарно, але тепло: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні в Україні без дощу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні у понеділок, 25 вересня, буде без дощів. У більшості областей тепло, а на півдні очікується до +30 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні по всій Україні невелика хмарність. Але дощі відступили, навіть на заході нашої країни буде сухо.

Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів сьогодні вдень покажуть в Україні +22 +27 градусів, а на півдні очікується до +30. Вночі температура опуститься до +10 +15 градусів. На узбережжі морів та на Закарпатті вночі буде +13 +18 градусів.

Трохи хмарно, але тепло: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж невелика хмарність. За прогнозами синоптиків, дощів не передбачається. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень +25 +27, а вночі похолодає до + 13 +15 градусів.

Трохи хмарно, але тепло: прогноз погоди на сьогодні

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".

Так, під час останньої масованої атаки росіяни пошкодили енергомережі у столиці, Київській, Житомирській та Рівненській областях. Це була перша за півроку атака на енергетику.

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