Немного облачно, но тепло: прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине в понедельник, 25 сентября, будет без дождей. В большинстве областей тепло, а на юге ожидается до +30 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня по всей Украине небольшая облачность. Но дожди отступили, даже на западе нашей страны будет сухо.
Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
Столбики термометров сегодня днем покажут в Украине +22 +27 градусов, а на юге ожидается до +30. Ночью температура опустится до +10 +15 градусов. На побережье морей и на Закарпатье ночью будет +13 +18 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня тоже небольшая облачность. По прогнозам синоптиков, дождей не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха днем +25 +27, а ночью похолодает до +13 +15 градусов.
Подготовка к зиме
Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".
Во время последней массированной атаки россияне повредили энергосети в столице, Киевской, Житомирской и Ровенской областях. Это была первая за полгода атака на энергетику.
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