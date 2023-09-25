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Немного облачно, но тепло: прогноз погоды на сегодня

Украина, Понедельник 25 сентября 2023 07:30
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Немного облачно, но тепло: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня в Украине без дождя (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине в понедельник, 25 сентября, будет без дождей. В большинстве областей тепло, а на юге ожидается до +30 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня по всей Украине небольшая облачность. Но дожди отступили, даже на западе нашей страны будет сухо.

Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров сегодня днем покажут в Украине +22 +27 градусов, а на юге ожидается до +30. Ночью температура опустится до +10 +15 градусов. На побережье морей и на Закарпатье ночью будет +13 +18 градусов.

Немного облачно, но тепло: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже небольшая облачность. По прогнозам синоптиков, дождей не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем +25 +27, а ночью похолодает до +13 +15 градусов.

Немного облачно, но тепло: прогноз погоды на сегодня

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Во время последней массированной атаки россияне повредили энергосети в столице, Киевской, Житомирской и Ровенской областях. Это была первая за полгода атака на энергетику.

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