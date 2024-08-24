Синоптики поділилися прогнозом погоди на День Незалежності
День Незалежності в Україні буде теплим та без опадів. Короткочасний дощ та гроза очікуються лише у Донецькій та Запорізькій областях. Також синоптики кажуть, що сьогодні буде спостерігатися невелика хмарність.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні вітер буде переважно північним, швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря у західних, північних, більшості центральних областей підніметься до +26°...+31°. На решті території України - до +29°...+34°.
Погода в Києві та області
Невелика хмарність буде й на Київщині та в столиці.
За даними синоптиків, опади не очікуються.
В області повітря прогріється до +26°...+31°, а у Києві - до +26°...+28°.
Фото: погода в Україні 24 серпня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, у Києві на ці вихідні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Раніше синоптики прогнозували, що спека в Україні почне спадати до кінця серпня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.