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Синоптики поділилися прогнозом погоди на День Незалежності

Субота 24 серпня 2024 07:00
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Синоптики поділилися прогнозом погоди на День Незалежності Фото: погода в Україні (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

День Незалежності в Україні буде теплим та без опадів. Короткочасний дощ та гроза очікуються лише у Донецькій та Запорізькій областях. Також синоптики кажуть, що сьогодні буде спостерігатися невелика хмарність.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні вітер буде переважно північним, швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря у західних, північних, більшості центральних областей підніметься до +26°...+31°. На решті території України - до +29°...+34°.

Погода в Києві та області

Невелика хмарність буде й на Київщині та в столиці.

За даними синоптиків, опади не очікуються.

В області повітря прогріється до +26°...+31°, а у Києві - до +26°...+28°.

Синоптики поділилися прогнозом погоди на День Незалежності

Фото: погода в Україні 24 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві на ці вихідні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше синоптики прогнозували, що спека в Україні почне спадати до кінця серпня.

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