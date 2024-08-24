Синоптики поділилися прогнозом погоди на День Незалежності

День Незалежності в Україні буде теплим та без опадів. Короткочасний дощ та гроза очікуються лише у Донецькій та Запорізькій областях. Також синоптики кажуть, що сьогодні буде спостерігатися невелика хмарність.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.