У Києві на вихідні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
У Києві з 24 до 26 серпня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської військової адміністрації (КМВА).
Погодні умови в цей період сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах, особливо при наявності джерел займання, таких як відкритий вогонь.
Протягом пожежонебезпечного періоду заборонено розводити багаття в лісах і лісопосадках, заїжджати автомобілем до лісу, кидати непогашені сірники або недопалки, залишати горючі матеріали та створювати смітники для спалювання відходів.
Громадян закликають бути обережними та, у разі виявлення займання в лісах чи на відкритих територіях, негайно телефонувати за номером "101". Дотримання правил пожежної безпеки допоможе уникнути трагічних наслідків і матеріальних збитків.
Погода в Україні
За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні очікується суха погода, без дощів. Тільки ввечері у Донецькій області прогнозуються локальні дощі з грозою. Сильна спека до +35 градусів збережеться в південних, східних і центральних регіонах країни.
На День Незалежності в Україні буде без дощів, проте в Луганській та Донецькій областях можливі локальні грозові дощі. Температура повітря максимально прогріється до +35.
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