У Києві на вихідні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У Києві з 24 до 26 серпня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погодні умови в цей період сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах, особливо при наявності джерел займання, таких як відкритий вогонь.

Протягом пожежонебезпечного періоду заборонено розводити багаття в лісах і лісопосадках, заїжджати автомобілем до лісу, кидати непогашені сірники або недопалки, залишати горючі матеріали та створювати смітники для спалювання відходів.

Громадян закликають бути обережними та, у разі виявлення займання в лісах чи на відкритих територіях, негайно телефонувати за номером "101". Дотримання правил пожежної безпеки допоможе уникнути трагічних наслідків і матеріальних збитків.