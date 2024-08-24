Синоптики поделились прогнозом погоды на День Независимости
День Независимости в Украине будет теплым и без осадков. Дождь и гроза ожидаются только в Донецкой и Запорожской областях. Также синоптики говорят, что сегодня будет наблюдаться небольшая облачность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня ветер будет преимущественно северным, скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей поднимется до +26°...+31°. На остальной территории Украины - до +29°...+34°.
Погода в Киеве и области
Небольшая облачность будет в Киевской области и столице.
По данным синоптиков, осадки не ожидаются.
В области воздух прогреется до +26°...+31°, а в Киеве - до +26°...+28°.
Фото: погода в Украине 24 августа (meteo.gov.ua)
Напомним, в Киеве на эти выходные объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ранее синоптики прогнозировали, что жара в Украине начнет спадать до конца августа.
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