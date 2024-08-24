Синоптики поделились прогнозом погоды на День Независимости

День Независимости в Украине будет теплым и без осадков. Дождь и гроза ожидаются только в Донецкой и Запорожской областях. Также синоптики говорят, что сегодня будет наблюдаться небольшая облачность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.