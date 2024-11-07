Трьох українок затримали в Польщі за фальшиві дипломи: що відомо

Трьох українських громадянок затримали в Польщі за спробу придбати фальшиві дипломи для десятків осіб за $40 тисяч без проведення іспитів та відвідування занять.

Про це заявила Національна прокуратура Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

Зазначається, що інцидент стався 29 жовтня 2024 року.

Відомо, що три співробітниці одеського вишу хотіли придбати дипломи для "іноземних студентів" у ректора скандального університету Collegium Humanum, які навіть ніколи там не навчалися.

Прокурор Катажина Калув-Яшевська розповіла, що затримані жінки - Лариса Р., Вікторія Г. та Яна Т. - є викладачами з Одеси і, за даними слідства, були залучені до організованого злочинного угруповання, яким керував колишній ректор польського університету Павел Чарнецький.

Гроші та документи для понад 60 осіб було вилучено польськими правоохоронцями під час обшуку.

Повідомляється, що на затриманих накладено запобіжні заходи, включаючи заборону на виїзд з Польщі.

Що передувало

Цей випадок став черговим корупційним інцидентом у розслідуванні масштабного скандалу навколо університету Collegium Humanum, який триває з лютого 2024 року.

Ректора Павла Чарнецького вже було звинувачено в керівництві групою, що видавала фальшиві дипломи. Згодом у справі з’явилися нові обвинувачені, включно з посадовцями Польського комітету з акредитації та впливовими політиками.

Отримували фальшиві дипломи серед інших навіть офіцери польської армії та державні службовці.

Павла Чарнецького наразі заарештовано. Також відомо про затримання його родича та ексдепутата Європарламенту Ришарда Чарнецького.

Колишній ректор спочатку не визнавав провини, але потім почав співпрацьовувати з правоохоронцями. Таким чином, стало відомо про інших осіб, які були причетні до злочинної схеми.