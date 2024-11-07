Трое украинок задержали в Польше за фальшивые дипломы: что известно

Трое украинских гражданок задержали в Польше за попытку приобрести фальшивые дипломы для десятков человек за $40 тысяч без проведения экзаменов и посещения занятий.

Об этом заявила Национальная прокуратура Польши, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

Инцидент произошел 29 октября 2024 года.

Известно, что три сотрудницы одесского вуза хотели приобрести дипломы для "иностранных студентов" у ректора скандального университета Collegium Humanum, которые даже никогда там не учились.

Прокурор Катажина Калув-Яшевская рассказала, что задержанные женщины - Лариса Р., Виктория Г. и Яна Т. - являются преподавателями из Одессы и, по данным следствия, были вовлечены в организованную преступную группировку, которой руководил бывший ректор польского университета Павел Чарнецкий.

Деньги и документы для более 60 человек были изъяты польскими стражами порядка во время обыска.

Сообщается, что на задержанных наложены меры пресечения, включая запрет на выезд из Польши.

Что предшествовало

Этот случай стал очередным коррупционным инцидентом в расследовании масштабного скандала вокруг продолжающегося с февраля 2024 года университета Collegium Humanum.

Ректор Павел Чарнецкий уже был обвинен в руководстве группой, которая выдавала фальшивые дипломы. Впоследствии по делу появились новые обвиняемые, включая чиновников Польского комитета по аккредитации и влиятельных политиков.

Получали фальшивые дипломы среди прочих, даже офицеры польской армии и государственные служащие.

Павел Чарнецкий на данный момент арестован. Также известно о задержании его родственника и экс-депутата Европарламента Ришарда Чарнецкого.

Бывший ректор сначала не признавал вины, но затем начал сотрудничать с правоохранителями. Таким образом, стало известно о других лицах, причастных к преступной схеме.