Іноземних студентів у польських вишах стане менше: у чому причина

Зазначається, що окремі університети зможуть приймати до 50% іноземних студентів. Портал звернув увагу на те, що це обмежує можливості для міжнародної освіти та розширення культурного обміну.

Ще одним нововведенням буде те, що іноземці зможуть здобувати освіту лише в академічних університетах. Тобто професійно-технічні училища (ПТУ) Польщі більше не зможуть приймати студентів з-за кордону. Це не стосуватиметься тих, хто бере участь у програмах обміну, таких як Erasmus. Повідомляється, що така ініціатива може вплинути на тих, хто у Польщі хотів здобути практичну освіту або технічні навички.

Зазначається, що причиною таких нововведень може бути те, що уряд підозрює деяких іноземців у тому, що вони використовували польські університети для отримання віз на незаконних підставах. Повідомляється, що зараз Міністерство освіти Польщі проводить розслідування щодо участі окремих навчальних закладів у цій схемі.

У Міністерстві також заявили, що посилення контролю за видачею студентських віз іноземцям є необхідним кроком для запобігання можливим зловживанням у майбутньому. Уряд планує, що нові правила у майбутньому сприятимуть більш прозорій системі прийому іноземних студентів на навчання у вишах. Окрім цього, у Міністерстві зазначили, що нововведення вплинуть на підвищення якості освіти в Польщі, оскільки вони дозволять зосередитися на залученні дійсно мотивованих та кваліфікованих студентів з-за кордону.

Примітно, що зміни вже викликали занепокоєння серед академічної спільноти та потенційних іноземних студентів. Відомо, що деякі університети можуть втратити значну частину доходу від навчання іноземців. Водночас ті, хто прагне отримати саме польську вищу освіту можуть зіткнутися з обмеженими можливостями. Міністерство освіти Польщі запевняє, що нововведення необхідні для забезпечення безпеки та запобігання зловживанням у системі освіти.