За даними ASTRA, трьох російських військових було госпіталізовано напередодні з різними пораненнями до лікарні в Борисівському районі.

Поранення військові отримали внаслідок атаки БПЛА у Білгородському районі регіону, за 2 кілометри від села Наумовка.

Нагадаємо, російська армія від початку війни обстрілює Україну з території прикордонних областей. Ці російські області також зазнають ударів БПЛА.

Бійці батальйону легіону "Свобода Росії" у грудні здійснили рейд на територію Білгородської області. Під час нього вдалося ліквідувати кілька військових РФ.

Бійці легіону "Свобода Росії", що воюють на боці України, знищили в Білгородській області ворожий комплекс дальньої візуальної розвідки "Муром-П".