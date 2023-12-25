Трое российских военных ранены ударом беспилотника в Белгородской области

По данным ASTRA, трое российских военных были госпитализированы накануне с различными ранениями в больницу в Борисовском районе.

Ранения военные получили в результате атаки БПЛА в Белгородском районе региона, в 2 километрах от села Наумовка.

Напомним, российская армия с начала войны обстреливает Украину с территории приграничных областей. Эти российские области также подвергаются ударам БПЛА.

Бойцы батальона легиона "Свобода России" в декабре совершили рейд на территорию Белгородской области. Во время него удалось ликвидировать несколько военных РФ.

Ранее сражающиеся на стороне Украины бойцы легиона "Свобода России" уничтожили в Белгородской области вражеский комплекс дальней визуальной разведки "Муром-П".