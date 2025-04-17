У трьох районах Харкова більше місяця не буде гарячої води: що сталось

В яких районах Харкова не буде гарячої води

Харків'янам розповіли, що у зв'язку з великим обсягом робіт, які потрібно виконати впродовж ремонтної кампанії, підготовку до опалювального сезону основних магістральних мереж з 15 квітня 2025 року розпочали на трьох філіях КП "ХТМ".

Уточнюється, що у першій черзі:

магістраль на Салтівській філії;

магістраль на Київській філії;

магістраль на Слобідській філії.

Отже, у деяких будинках цих районів буде відсутня гаряча вода.

Коли гаряче водопостачання можуть відновити

Згідно з інформацією підприємства, у зв'язку з проведенням сопресування та дефектування тепломагістралей, з 15 квітня до 16 травня зупинятимуть гаряче водопостачання:

у 202 будинках Салтівського району;

у 49 будинках Київського району.

У Слобідському районі гаряче водопостачання буде припинене у 9 будинках - з 15 квітня до 14 червня.

Уточнюється, що за умови виконання робіт із випередженням графіку, послуга буде поновлена раніше.

"Просимо з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Ці роботи необхідні для стабільного теплопостачання в осінньо-зимовий період", - підсумували у комунальному підприємстві.

Публікація КП "ХТМ" (скриншот: facebook.com/teploseti.kh)