У трьох районах Харкова більше місяця не буде гарячої води: що сталось

На трьох філіях комунального підприємства "Харківські теплові мережі" розпочали підготовку до наступного опалювального сезону. Через це мешканці будинків у трьох районах Харкова залишаться без гарячої води.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Харківські теплові мережі" у Facebook.
Харків'янам розповіли, що у зв'язку з великим обсягом робіт, які потрібно виконати впродовж ремонтної кампанії, підготовку до опалювального сезону основних магістральних мереж з 15 квітня 2025 року розпочали на трьох філіях КП "ХТМ".
Уточнюється, що у першій черзі:
Отже, у деяких будинках цих районів буде відсутня гаряча вода.
Згідно з інформацією підприємства, у зв'язку з проведенням сопресування та дефектування тепломагістралей, з 15 квітня до 16 травня зупинятимуть гаряче водопостачання:
У Слобідському районі гаряче водопостачання буде припинене у 9 будинках - з 15 квітня до 14 червня.
Уточнюється, що за умови виконання робіт із випередженням графіку, послуга буде поновлена раніше.
"Просимо з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Ці роботи необхідні для стабільного теплопостачання в осінньо-зимовий період", - підсумували у комунальному підприємстві.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що рівненське обласне виробниче комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства "Рівнеоблводоканал" подаватиме воду для населення з пониженим тиском в окремі години.
Читайте також, як зросли комунальні тарифи в Україні за рік.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.