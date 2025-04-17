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У трьох районах Харкова більше місяця не буде гарячої води: що сталось

У деяких будинках у трьох районах Харкова не буде гарячої води (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

На трьох філіях комунального підприємства "Харківські теплові мережі" розпочали підготовку до наступного опалювального сезону. Через це мешканці будинків у трьох районах Харкова залишаться без гарячої води.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Харківські теплові мережі" у Facebook.

В яких районах Харкова не буде гарячої води

Харків'янам розповіли, що у зв'язку з великим обсягом робіт, які потрібно виконати впродовж ремонтної кампанії, підготовку до опалювального сезону основних магістральних мереж з 15 квітня 2025 року розпочали на трьох філіях КП "ХТМ".

Уточнюється, що у першій черзі:

  • магістраль на Салтівській філії;
  • магістраль на Київській філії;
  • магістраль на Слобідській філії.

Отже, у деяких будинках цих районів буде відсутня гаряча вода.

Коли гаряче водопостачання можуть відновити

Згідно з інформацією підприємства, у зв'язку з проведенням сопресування та дефектування тепломагістралей, з 15 квітня до 16 травня зупинятимуть гаряче водопостачання:

  • у 202 будинках Салтівського району;
  • у 49 будинках Київського району.

У Слобідському районі гаряче водопостачання буде припинене у 9 будинках - з 15 квітня до 14 червня.

Уточнюється, що за умови виконання робіт із випередженням графіку, послуга буде поновлена раніше.

"Просимо з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Ці роботи необхідні для стабільного теплопостачання в осінньо-зимовий період", - підсумували у комунальному підприємстві.

Публікація КП "ХТМ" (скриншот: facebook.com/teploseti.kh)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що рівненське обласне виробниче комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства "Рівнеоблводоканал" подаватиме воду для населення з пониженим тиском в окремі години.

Читайте також, як зросли комунальні тарифи в Україні за рік.

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