Мешканців Рівного попередили про "неприємний сюрприз" від водоканалу: що зміниться

У "Рівнеоблводоканалі" повідомили про зміни, які чекають на споживачів. Йдеться про подачу води із пониженим тиском в окремі години.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу комунального підприємства.

Зміст

Що саме та коли зміниться для споживачів

У квітні 2025 року рівненське обласне виробниче комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства "Рівнеоблводоканал" готується до подачі води із пониженим тиском в окремі години.

"Подача води із пониженим тиском відбуватиметься в окремі години вдень, коли вартість тарифу електроенергії найбільша, а також у нічний час", - пояснив виконувач обов'язків директора "Рівнеоблводоканалу" Андрій Грухаль.

На підприємстві визнали, що розуміють - такий крок досить непопулярний і створить незручності для споживачів. Проте іншого виходу, з огляду на ситуацію, що склалася, наразі не бачать.

"Ми відтягували цей крок, як могли. Проте далі так тривати не може. До погодинної подачі води із пониженим тиском нас змушує скрутна фінансова ситуація, яка склалася на підприємстві через невідповідність наших тарифів реальній економічній ситуації. І йдеться зараз не про прибутки, а про те, щоб водоканал просто вижив", - розповів Грухаль.

Уточнюється, що з огляду на заплановані зміни:

у кранах багатьох споживачів підприємства у певні години не буде напору;

у декого, хто живе на верхніх поверхах, води взагалі може не бути.

Чому "Рівнеоблводоканал" готується до змін

За словами Грухаля, нині економічно обґрунтований тариф мав би бути 57 гривень 07 копійок за "куб" водопостачання та водовідведення (разом із ПДВ) для усіх без винятку категорій (особливо для населення, яке складає левову частку споживачів послуг "Рівнеоблводоканалу").

Втім, саме для населення діючий тариф дуже далекий від реалій, оскільки досі залишається на довоєнному рівні (2021 року) і становить 32 гривні 60 копійок (із ПДВ).

Зазначається, що підприємство, відповідно до порядку формування тарифів, постійно надає в НКРЕКП усі необхідні документи із розрахунками й регулятор постійно затверджує новий, економічно обґрунтований для всіх тариф.

Проте через постанову уряду, яка рекомендує на час дії воєнного стану не піднімати вартість комунальних послуг для населення, ця категорія споживачів і далі платить по старих цифрах у платіжках.

"Незважаючи на те, що населення розраховується із нами за спожиті послуги майже повністю, саме економічно необґрунтований тариф призвів до того, що борг "Рівнеоблводоканалу" вже перевалив за 115 мільйонів гривень. Із них близько 70 мільйонів - це борг за електроенергію, а решта 45 мільйонів - борг підприємства перед "Рівнеазотом" за очистку стоків", - поділився Грухаль.

Він додав, що "з такими боргами... навіть ті 20 мільйонів гривень, які на 2025 рік передбачила (комунальному підприємству, - Ред.) Рівненська обласна рада, ситуацію кардинально не змінять".

"Місто ж наші звернення просто залишило без відповіді. А оскільки тарифи для облводоканалів в НКРЕКП піднімати найближчим часом не збираються, то єдиним виходом, який дозволить нам бодай трохи зекономити на електроенергії, залишається погодинне обмеження водопостачання для населення", - підсумував виконувач обов'язків директора КП.