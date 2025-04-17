В трех районах Харькова больше месяца не будет горячей воды: что случилось

На трех филиалах коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети" начали подготовку к следующему отопительному сезону. Из-за этого жители домов в трех районах Харькова останутся без горячей воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Харьковские тепловые сети" в Facebook.
Харьковчанам рассказали, что в связи с большим объемом работ, которые нужно выполнить в течение ремонтной кампании, подготовку к отопительному сезону основных магистральных сетей с 15 апреля 2025 года начали на трех филиалах КП "ХТС".
Уточняется, что в первой очереди:
Следовательно, в некоторых домах этих районов будет отсутствовать горячая вода.
Согласно информации предприятия, в связи с проведением сопрессовки и дефектовки тепломагистралей, с 15 апреля по 16 мая будут останавливать горячее водоснабжение:
В Слободском районе горячее водоснабжение будет прекращено в 9 домах - с 15 апреля до 14 июня.
Уточняется, что при условии выполнения работ с опережением графика, услуга будет возобновлена раньше.
"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Эти работы необходимы для стабильного теплоснабжения в осенне-зимний период", - подытожили в коммунальном предприятии.
Напомним, ранее мы рассказывали, что ровенское областное производственное коммунальное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ровнооблводоканал" будет подавать воду для населения с пониженным давлением в отдельные часы.
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