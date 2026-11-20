У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях вранці у п'ятницю, 20 листопада, застосували аварійні відключення електроенергії. Причиною обмежень стала російська атака на енергетичну інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".
Причина обмежень: Через ворожий удар по об'єктах енергетики ситуація в енергосистемі України є вкрай складною, тому для її стабілізації довелося вдатися до екстрених заходів.
Регіони дії: Аварійні відключення наразі запроваджено у трьох західних областях - Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській.
Робота енергетиків: Фахівці вже працюють на місцях, щоб якнайшвидше стабілізувати систему та повернути електропостачання споживачам. Попередньо оприлюднені погодинні графіки у цих регіонах під час дії аварійних відключень не працюють.
У компанії наголосили, що про подальші зміни ситуації в енергосистемі та скасування екстрених обмежень повідомлятимуть додатково.
Як повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, ворог атакував обʼєкт енергетики в області.
"Найближчим часом мають запровадити погодинні відключення. Графіки опублікують на ресурсах "Львівобленерго". Повітряна тривога триває. Працює ППО. Небезпека нових ударів залишається високою", - повідомив він.