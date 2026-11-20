Що відомо про ситуацію в енергосистемі:

Причина обмежень: Через ворожий удар по об'єктах енергетики ситуація в енергосистемі України є вкрай складною, тому для її стабілізації довелося вдатися до екстрених заходів.

Регіони дії: Аварійні відключення наразі запроваджено у трьох західних областях - Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській.

Робота енергетиків: Фахівці вже працюють на місцях, щоб якнайшвидше стабілізувати систему та повернути електропостачання споживачам. Попередньо оприлюднені погодинні графіки у цих регіонах під час дії аварійних відключень не працюють.

У компанії наголосили, що про подальші зміни ситуації в енергосистемі та скасування екстрених обмежень повідомлятимуть додатково.

Ситуація на Львівщині

Як повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, ворог атакував обʼєкт енергетики в області.