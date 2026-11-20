Что известно о ситуации в энергосистеме:

Причина ограничений: Из-за вражеского удара по объектам энергетики ситуация в энергосистеме Украины крайне сложна, поэтому для ее стабилизации пришлось прибегнуть к экстренным мерам.

Регионы действия: Аварийные отключения введены в трех западных областях - Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской.

Работа энергетиков: Специалисты уже работают на местах, чтобы быстрее стабилизировать систему и вернуть электроснабжение потребителям. Предварительно обнародованные почасовые графики в этих регионах во время аварийных отключений не работают.

В компании подчеркнули, что о дальнейших изменениях ситуации в энергосистеме и отмене экстренных ограничений будут сообщать дополнительно.

Ситуация во Львовской области

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, враг атаковал объект энергетики в области.