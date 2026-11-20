Вранці 20 листопада росіяни атакують захід України крилатими ракетами "Калібр" і дронами. Вибухи пролунали у Львові та Івано-Франківську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Львівської ОВА Максима Козицького, міського голову Львова Андрія Садового та міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

Львів

Близько 06:30 у більшості районів Львівщини оголосили повітряну тривогу з червоним рівнем загрози. За словами Садового, на захід України рухалася група крилатих ракет "Калібр". Згодом у Львові запрацювала ППО і пролунали вибухи.

О 07:02 Козицький попередив, що на область летять ще дві крилаті ракети. За його словами, Львівщина перебуває під масованою ракетно-дроновою атакою. Ще вночі область атакували реактивні дрони, а у Львові кілька разів працювала ППО.

Івано-Франківськ

Вибухи пролунали також в Івано-Франківську. Марцінків попереджав, що в місті може працювати ППО, і закликав мешканців уникати об'єктів енергетики.

Після вибухів, за словами мера, у місті виникли проблеми з напругою в електромережі. Тролейбуси на вулиці Мазепи курсують лише в автономному режимі.

Марцінків також попередив про затяжні тривоги протягом дня і порадив зарядити павербанки та зробити запас води.