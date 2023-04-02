UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У трьох областях України завершили ремонт електромереж та скасували обмеження

Фото: в Україні сьогодні не плануються відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Енергетики закінчили ремонт на енергооб’єктах центрального регіону, які постраждали від атаки росіян 9 березня. Тому сьогодні, 2 квітня, в Україні не плануються відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" завершили аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах центрального регіону. Щиро дякуємо нашим литовським колегам за надану допомогу", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим у Житомирській, Харківській та Київській областях скасували обмеження споживання, які вводилися раніше.

В інших регіонах також не вводили ліміти, оскільки дефіциту потужностей немає.

Нагадаємо, вчора у Міненерго повідомляли, що у Житомирській області тривають ремонтні роботи.

Також зазначимо, що у Херсонській області енергетики загинули під час робіт, повертаючи жителям світло.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світлаЕлектроенергіяУкренергоЖитомирКиївська областьХарків