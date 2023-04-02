У трьох областях України завершили ремонт електромереж та скасували обмеження

"Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" завершили аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах центрального регіону. Щиро дякуємо нашим литовським колегам за надану допомогу", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим у Житомирській, Харківській та Київській областях скасували обмеження споживання, які вводилися раніше.

В інших регіонах також не вводили ліміти, оскільки дефіциту потужностей немає.

Нагадаємо, вчора у Міненерго повідомляли, що у Житомирській області тривають ремонтні роботи.

Також зазначимо, що у Херсонській області енергетики загинули під час робіт, повертаючи жителям світло.

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