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Генерація працює із резервом, відключення світла можливі лише в одній області, - Міненерго

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Україна, Субота 01 квітня 2023 12:02
Генерація працює із резервом, відключення світла можливі лише в одній області, - Міненерго Фото: відключення світла 1 квітня можливі в Житомирські області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У суботу, 1 квітня, генерація із резервом має необхідні обсяги потужності, аби забезпечити потреби споживачів електроенергії в усіх областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, у Житомирській області можливі обмеження електропостачання для деяких категорій споживачів через ремонти мережевої інфраструктури.

"Тривають ремонти мереж, пошкоджених через бойові дії. Зокрема, у Донецькій області відновлено електропостачання для 21 тисячі споживачів", - повідомили в прес-службі.

Відзначимо, Житомирська область постраждала від останньої ракетної атаки Росії на Україну 9 березня.

Національний банк наразі прогнозує відсутність дефіциту електроенергії в Україні до кінця 2023 року.

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