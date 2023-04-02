В трех областях Украины завершили ремонт электросетей и отменили ограничения

"Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" завершили аварийно-восстановительные работы на энергообъектах центрального региона. Благодарим наших литовских коллег за оказанную помощь", - говорится в сообщении.

В связи с этим в Житомирской, Харьковской и Киевской областях отменили вводимые ранее ограничения потребления.

В других регионах также не вводились лимиты, поскольку дефицита мощностей нет.

Напомним, вчера в Минэнерго сообщали, что в Житомирской области продолжаются ремонтные работы.

Также отметим, что в Херсонской области энергетики погибли во время работ, возвращая жителям свет.

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