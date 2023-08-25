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У трьох областях РФ пролунали вибухи, у Москві закрили аеропорти

Фото: в Курській, Калузькій і Тульській областях РФ пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Курській, Калузькій і Тульській областях Росії пролунали вибухи сьогодні вночі, 25 серпня. В Москві закрили аеропорти Домодєдово та Внуково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Жителі Калузької області сверджують, що у містах Обнінськ та Малоярославець чули щонайменще 3-4 звуки вибухів. В мережі з'явились перші відео "бавовни" в Росії.

 

Також, повідомляється про звуки вибухів у Курській та Тульській областях Російської Федерації. У московських аеропортах Внуково та Домодєдово оголошено режим "Килим", вони тимчасово припинили роботу. 

Реакція Міноборони РФ

Російське міністерство оборони заявило про нібито ракетну атаку по об'єктах на території РФ. 

"Ракету виявлено та знищено засобами ППО над територією Калузької області", - заявили у відомстві.

"Бавовна" в Росії

Останнім часом росіяни все більше почали скаржитись на звуки вибухів. Зокрема, вночі 22 серпня "бавовну" чули в Москві та області. Щось схоже на вибухи чули в московському районі Строгіно та у місті Красногорськ, що у Підмосков'ї.

 

 

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