В трех областях РФ раздались взрывы, в Москве закрыли аэропорты

Жители Калужской области утверждают, что в городах Обнинск и Малоярославец слышали по меньшей мере 3-4 звука взрывов. В сети появились первые видео "хлопка" в России.

Также, сообщается о звуках взрывов в Курской и Тульской областях Российской Федерации. В московских аэропортах Внуково и Домодедово объявлен режим "Ковёр", они временно прекратили работу.

Реакция Минобороны РФ

Российское министерство обороны заявило о якобы ракетной атаке по объектам на территории РФ.

"Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области", - заявили в ведомстве.

"Хлопки" в России

В последнее время россияне все больше стали жаловаться на звуки взрывов. В частности, ночью 22 августа "хлопки" слышали в Москве и области. Что-то похожее на взрывы слышали в московском районе Строгино и в Красногорске, что в Подмосковье.