До трьох градусів морозу та дощі. Синоптик дала прогноз погоди на завтра

У неділю, 6 жовтня, суттєво похолодає. При цьому дощі варто чекати в деяких регіонах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.
"Неділя в Україні очікується холоднішою. Вночі від 3 морозу до 4 тепла, вдень +4+9 градусів. Тепліше повітря зависне ще на півдні та заході України, +9...+14 градусів, у Криму до +16 градусів", - розповіла синоптик.
За її словами, дощі пройдуть у західних областях, у Вінницькій, Житомирській, ввечері дійдуть до Київської областей.
"На решті території України - без опадів", - додала Діденко.
У Києві завтра холодно та вогко, місцями тумани, ввечері - дощ. Температура повітря 6-го листопада +7...+9 градусів максимально.
"На наступному тижні погода істотно не зміниться, навіть трохи потепліє", - прогнозує синоптик.
Як повідомлялось, Київ зранку накрив густий туман. Синоптики прогнозують, що він протримається до кінця дня.
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