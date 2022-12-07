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У трьох країнах ЄС завершується програма обміну готівкової гривні на євро

Фото: на євро готівкову гривню у трьох країнах ЄС можна обміняти тільки до 9 грудня (flickr.com/Jessie Hodge)
Автор: Тетяна Зарембо

У Нідерландах, Бельгії та Латвії 9 грудня завершуються програми обміну готівкової гривні на євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України.

Програми обміну готівкової гривні на євро в цих країнах були започатковані на основі відповідних угод, укладених між Нацбанком України та Центральним банком Нідерландів, Національним банком Бельгії і Банком Латвії. П'ятниця, 9 грудня, стане останнім днем, коли можна буде обміняти гроші.

"Програми обміну завершуються через зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну", - йдеться у повідомленні НБУ.

При цьому, Нацбанк зазначає, що програми обміну дали можливість українцям, які через війну вимушено виїхали з України, обміняти наявну в них готівкову гривню. Загалом станом на 6 грудня 2022 року за період дії угод українці обміняли на євро: в Нідерландах - майже 29,7 млн гривень, Бельгії - майже 10,0 млн гривень, Латвії - 3,0 млн гривень.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що програми обміну готівкової гривні на євро у цьому році вже завершилися в Польщі (9 вересня), Німеччині (30 жовтня), Швеції (13 листопада), Швейцарії (25 листопада), Литві (5 грудня) та на Мальті (7 грудня).

Раніше ми писали, що в обмінних пунктах України сьогодні, 7 грудня 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок - до 40,20 гривень за долар. Курс євро впав на 15 копійок - до 41,75 гривні за євро.

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