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В трех странах ЕС завершается программа обмена наличной гривны на евро

Фото: на евро наличную гривну в трех странах ЕС можно обменять только до 9 декабря (flickr.com/Jessie Hodge)
Автор: Татьяна Зарембо

В Нидерландах, Бельгии и Латвии 9 декабря завершаются программы обмена наличной гривны на евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины.

Программы обмена наличной гривны на евро в этих странах были начаты на основе соответствующих соглашений, заключенных между Нацбанком Украины и Центральным банком Нидерландов, Национальным банком Бельгии и Банком Латвии. Пятница, 9 декабря, станет последним днем, когда можно будет обменять деньги.

"Программы обмена завершаются из-за снижения количества и сумм таких обменных операций по сравнению со стартом обмена", - говорится в сообщении НБУ.

При этом Нацбанк отмечает, что программы обмена дали возможность украинцам, которые из-за войны вынужденно выехали из Украины, обменять наличную у них гривну. В целом по состоянию на 6 декабря 2022 года за период действия соглашений украинцы обменяли на евро: в Нидерландах - почти 29,7 млн гривен, Бельгии - почти 10,0 млн гривен, Латвии - 3,0 млн гривен.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что программы обмена наличной гривны на евро в этом году уже завершились в Польше (9 сентября), Германии (30 октября), Швеции (13 ноября), Швейцарии (25 ноября), Литве (5 декабря) и на Мальте (7 декабря).

Ранее мы писали, что в обменных пунктах Украины сегодня, 7 декабря 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек - до 40,20 гривен за доллар. Курс евро снизился на 15 копеек - до 41,75 гривны за евро.

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