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Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 7 грудня

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Україна, Середа 07 грудня 2022 12:00
Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 7 грудня Фото: курс долара впала на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 грудня 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,20 гривень за долар. Курс євро впав на 15 копійок до 41,75 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,55 грн (39,65 – 6 грудня)
  • продаж – 40,20 грн (40,25 – 6 грудня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,80 грн (40,85 – 6 грудня),
  • продаж – 41,75 грн (41,90 – 6 грудня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,30 грн (8,30 – 6 грудня),
  • продаж – 8,95 грн (8,95 – 6 грудня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 7 грудня становить 38,4866 грн за євро (-0,2487 грн.).

Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 7 грудня

Нагадаємо, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца вважає, що Україні поки що не потрібна чергова девальвація гривні . Питання може виникнути у разі погіршення ситуації на готівковому ринку.

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