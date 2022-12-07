Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 7 грудня
В обмінних пунктах України сьогодні, 7 грудня 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,20 гривень за долар. Курс євро впав на 15 копійок до 41,75 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,55 грн (39,65 – 6 грудня)
- продаж – 40,20 грн (40,25 – 6 грудня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 40,80 грн (40,85 – 6 грудня),
- продаж – 41,75 грн (41,90 – 6 грудня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,30 грн (8,30 – 6 грудня),
- продаж – 8,95 грн (8,95 – 6 грудня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 7 грудня становить 38,4866 грн за євро (-0,2487 грн.).
Нагадаємо, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца вважає, що Україні поки що не потрібна чергова девальвація гривні . Питання може виникнути у разі погіршення ситуації на готівковому ринку.
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