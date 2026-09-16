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У трьох громадах Донецької області оголосили обов’язкову евакуацію дітей

12:55 16.09.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: в Донецькій області розширили зону евакуації (Getty Images)

У Донецькій області розширюють зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Рішення стосується окремих населених пунктів трьох громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

"Йдеться про окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад. Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники та служба у справах дітей", - розповів він.

Голова ОВА додав, що цивільних на всіх етапах супроводжуватимуть спеціальні служби - від виїзду з небезпечної зони до прибуття на приймальні пункти та подальшого розміщення у безпечніших регіонах України.

"Усі рішення ухвалюємо з однією метою - не допустити нових жертв серед дітей. Прошу батьків не зволікати і не наражати дітей на небезпеку", - зазначив Філашкін.

Нагадаємо, нещодавно обов'язкову евакуацію всього населення оголосили ще з двох сіл Слов'янської сільської громади - у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

РБК-Україна також писало, що у Дніпропетровській області розширили примусову евакуацію родин із дітьми. Це торкнулося мешканців 23 населених пунктів із трьох громад.

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Донецька областьЕвакуаціяВійна в УкраїніДіти