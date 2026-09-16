В трех громадах Донецкой области объявили обязательную эвакуацию детей

"Речь идет об отдельных населенных пунктах Святогорской, Славянской и Новодонецкой громад. Эвакуацию будут проводить в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или законных представителей. К работе привлечены местные военные администрации, полиция, спасатели и служба по делам детей", - рассказал он.

Глава ОВА добавил, что гражданских на всех этапах будут сопровождать специальные службы - от выезда из опасной зоны до прибытия на приемные пункты и последующего размещения в более безопасных регионах Украины.

"Все решения принимаем с одной целью - не допустить новых жертв среди детей. Прошу родителей не медлить и не подвергать детей опасности", - отметил Филашкин.