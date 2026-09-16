У трьох громадах Донецької області оголосили обов’язкову евакуацію дітей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

"Йдеться про окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад. Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники та служба у справах дітей", - розповів він.

Голова ОВА додав, що цивільних на всіх етапах супроводжуватимуть спеціальні служби - від виїзду з небезпечної зони до прибуття на приймальні пункти та подальшого розміщення у безпечніших регіонах України.

"Усі рішення ухвалюємо з однією метою - не допустити нових жертв серед дітей. Прошу батьків не зволікати і не наражати дітей на небезпеку", - зазначив Філашкін.