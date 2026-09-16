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Главная » Жизнь » Общество

В трех громадах Донецкой области объявили обязательную эвакуацию детей

12:55 16.09.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
В трех громадах Донецкой области объявили обязательную эвакуацию детей Фото: в Донецкой области расширили зону эвакуации (Getty Images)
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В Донецкой области расширяют зону обязательной эвакуации детей принудительным способом. Решение касается отдельных населенных пунктов трех громад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

"Речь идет об отдельных населенных пунктах Святогорской, Славянской и Новодонецкой громад. Эвакуацию будут проводить в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или законных представителей. К работе привлечены местные военные администрации, полиция, спасатели и служба по делам детей", - рассказал он.

Глава ОВА добавил, что гражданских на всех этапах будут сопровождать специальные службы - от выезда из опасной зоны до прибытия на приемные пункты и последующего размещения в более безопасных регионах Украины.

"Все решения принимаем с одной целью - не допустить новых жертв среди детей. Прошу родителей не медлить и не подвергать детей опасности", - отметил Филашкин.

Напомним, недавно обязательную эвакуацию всего населения объявили еще из двух сел Славянской сельской громады - в Синельниковском районе Днепропетровской области.

РБК-Украина также писала, что в Днепропетровской области расширили принудительную эвакуацию семей с детьми. Это коснулось жителей 23 населенных пунктов из трех громад.

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