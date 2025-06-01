В трьох громадах Дніпропетровщини стартує друга хвиля примусової евакуації дітей

Через безпекову ситуацію в Дніпропетровській області запровадили другу хвилю примусової евакуації. Цього разу з Синельниківщини.Зокрема цього разу під примусову евакуацію підпадають:

пʼять прифронтових населених пунктів Межівської громади,

сім - Великомихайлівської,

дві - Маломихайлівської.

"Вже підписав відповідне розпорядження. Мають виїхати діти з батьками чи законними представниками. Адже малим не місце під КАБами та дронами", - наголосив Лисак.

Він зауважив, що нині соціальні служби обходять кожен будинок, де проживають такі родини.

"Людей готові приймати інші більш спокійні райони нашої області. Місця для них підготовлені. Та мешканці самі ладні обирати, в якій з областей країни хочуть облаштуватися", - додав глава ОВА,

Водночас, за його словами, існує вже налагоджений механізм: ДСНС, поліція, гуманітарні організації, керівництво району, місцеве самоврядування.

"Примусова евакуація триватиме протягом двох місяців", - зауважив Лисак.