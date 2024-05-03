Трьох депутатів Київської міськради судитимуть за ухиленя від військової служби: подробиці від ДБР

Троє депутатів Київської міськради ухилялись від військової служби. Тепер їх судитимуть згідно з обвинувальним актом ДБР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань в Telegram.
"Працівники ДБР передали до суду обвинувальний акт щодо ухилення від військової служби трьома депутатами Київської міськради за допомоги керівника апарату Київської міської військової адміністрації та командира військової частини", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один - помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення.
Зазначається, що керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового "відрядження" трьом депутатам та одному з їх помічників до КМВА.
"До оборудки був залучений й командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією", - повідомляють у ДБР.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) нещодавно завершило розслідування провадження проти незаконного збагачення колишнього одеського військкома Євгена Борисова.
Також у ДБР повідомили, що правоохоронці закінчили розслідування кримінальної справи щодо силовика, який разом із товаришем намагався "заробити" 100 тисяч доларів на потенційних колаборантах.
Крім того, правоохоронці затримали заступника голови Запорізької обласної ради, який намагався підкупити директора обласного медичного закладу. Разом із ним був затриманий його помічник і депутат цієї ж облради.
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