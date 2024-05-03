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Троих депутатов Киевского горсовета будут судить за уклонение от военной службы: подробности от ГБР

Фото: трех депутатов Киевского горсовета будут судить (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Три депутата Киевского горсовета уклонялись от военной службы. Теперь их будут судить согласно обвинительному акту ГБР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований в Telegram.

"Работники ГБР передали в суд обвинительный акт по уклонению от военной службы тремя депутатами Киевского горсовета с помощью руководителя аппарата Киевской городской военной администрации и командира воинской части", - говорится в сообщении.

Известно, что солдаты одной из воинских частей, трое из которых имеют статус столичных депутатов, а еще один – помощник депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу, однако получали денежное довольствие.

Отмечается, что руководитель аппарата Киевской городской военной администрации способствовал оформлению липовой "командировки" трем депутатам и одному из их помощников в КГВА.

"К сделке был привлечен и командир одной из воинских частей терробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации", - сообщают в ГБР.

 

Недавние дела ГБР

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) недавно завершило расследование производства против незаконного обогащения бывшего одесского военкома Евгения Борисова.

Также в ГБР сообщили, что правоохранители закончили расследование уголовного дела по силовику, который вместе с товарищем пытался "заработать" 100 тысяч долларов на потенциальных коллаборантах.

Кроме того, правоохранители задержали заместителя председателя Запорожского областного совета, пытавшегося подкупить директора областного медицинского учреждения. Вместе с ним был задержан его помощник и депутат этого облсовета.

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