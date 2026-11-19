В "Укренерго" розповіли, якими будуть графіки відключень світла 20 листопада
20 листопада у частині областей України діятимуть графіки відключень електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Графіки 20 листопада
Завтра, 20 листопада, у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії:
- для промисловості - графіки обмеження потужності;
- для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень (від 0.5 до 3 черг).
Причиною є наслідки російських атак на енергосистему. Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання та мереж.
Актуальні графіки відключень можна перевірити на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу.
Раніше РБК-Україна писало, що енергетики ДТЕК розповіли, чому дуже часто електроенергія зникає одразу після включення за графіками, і що необхідно робити, щоб запобігти цьому.
Крім того, енергетики пояснили алгоритм дій для побутових користувачів при стрибках напруги у мережі.
Коли повернулося світло, треба вмикати потужні прилади по черзі. Це просте правило може рятувати електромережі, виснажені російськими обстрілами.