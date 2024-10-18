Кличко зробив заяву про метро на Троєщину

На Подільсько-Воскресенському мосту у Києві побудували вже три станції метро. Майбутня гілка метро повинна з’єднати центр міста з житловим масивом “Вигурівщина-Троєщина”.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КИЇВ24.
Міська влада наразі працює над проектуванням нової гілки метро на Троєщину. Передбачається, що саме Подільсько-Воскресенський міст стане частиною майбутньої лінії. Відкриття цього мосту заплановано на кінець жовтня чи початок листопада.
"Цей проєкт вкрай важливий. Також цей міст передбачає цю лінію. Три станції фактично готові в тілі цього моста", - заявив Віталій Кличко.
За словами мера столиці Віталія Кличко, влада планує розширити майбутню гілку метрополітену. Зокрема, лінія розпочинатиметься від аеропорту “Київ” (Жуляни) і пролягатиме до Троєщини.
Вперше про будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метро заговорили наприкінці 1980-х років. За планом, до 2001 року мали ввести в експлуатацію перший відрізок лінії. Зокрема, від Вокзальної та до кінцевої станції Воскресенська. Проте, будівництво і досі триває.
У 2024 році стартувало будівництво станції “Глибочицька”. Окрім неї, мають з’явитися станції: “Подільська”, "Суднобудівна", "Райдужна", "Труханів острів" та "Затока Десенка".
Нагадаємо, раніше ми писали, на якому етапі знаходиться будівництво метро на Троєщину. Зокрема, триває будівництво основних конструкцій ділянки метрополітену від дамби Русанівських садів до станції метро "Райдужна". А також, основних огороджуючих конструкцій станцій "Затока Десенка" та "Райдужна" і перегінних тунелів.