Кличко зробив заяву про метро на Троєщину

Міська влада наразі працює над проектуванням нової гілки метро на Троєщину. Передбачається, що саме Подільсько-Воскресенський міст стане частиною майбутньої лінії. Відкриття цього мосту заплановано на кінець жовтня чи початок листопада.

"Цей проєкт вкрай важливий. Також цей міст передбачає цю лінію. Три станції фактично готові в тілі цього моста", - заявив Віталій Кличко.

За словами мера столиці Віталія Кличко, влада планує розширити майбутню гілку метрополітену. Зокрема, лінія розпочинатиметься від аеропорту “Київ” (Жуляни) і пролягатиме до Троєщини.

Що відомо про будівництво метро на Троєщину

Вперше про будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метро заговорили наприкінці 1980-х років. За планом, до 2001 року мали ввести в експлуатацію перший відрізок лінії. Зокрема, від Вокзальної та до кінцевої станції Воскресенська. Проте, будівництво і досі триває.

У 2024 році стартувало будівництво станції “Глибочицька”. Окрім неї, мають з’явитися станції: “Подільська”, "Суднобудівна", "Райдужна", "Труханів острів" та "Затока Десенка".