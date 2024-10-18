Кличко сделал заявление о метро на Троещину

Городские власти сейчас работают над проектированием новой ветки метро на Троещину. Предполагается, что именно Подольско-Воскресенский мост станет частью будущей линии. Открытие этого моста запланировано на конец октября или начало ноября.

"Этот проект крайне важен. Также этот мост предусматривает эту линию. Три станции фактически готовы в теле этого моста", - заявил Виталий Кличко.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, власти планируют расширить будущую ветку метрополитена. В частности, линия будет начинаться от аэропорта "Київ" (Жуляны) и пролегать до Троещины.

Что известно о строительстве метро на Троещину

Впервые о строительстве Подольско-Выгуровской линии метро заговорили в конце 1980-х. По плану до 2001 года должны были ввести в эксплуатацию первый отрезок линии. В частности, от Вокзальной и до конечной Воскресенской станции. Однако, строительство до сих пор продолжается.

В 2024 году стартовало строительство станции "Глубочицкая". Кроме нее, должны появиться станции: "Подольская", "Судностроительная", "Радужная", "Труханов остров" и "Залив Десенко".