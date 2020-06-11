Трое военных получили ранения на Донбассе

Фото: ситуация на Донбассе (flickr)

У села Чермалык работал снайпер

В четверг, 11 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования России восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов на Донбассе были ранены трое военных.

Об этом сообщает штаб ООС.

Боевики во время обстрелов применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Гнутово, неподалеку Марьинки, Павлополя, рядом с населенным пунктом Новотроицкое.

У населенного пункта Чермалык работал снайпер.

Также обстрелы велись у Орехова и Хутора Вольный, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один боевое травмирование",- говорится в сообщении.

Кроме того, на участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишины" придерживался.

Напомним, боевики на Донбассе сбросили с беспилотника гранату, в результате был ранен военный Вооруженных сил.

Кроме того, за минувшие сутки боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получили два военнослужащих.

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Автор: РБК-Украина