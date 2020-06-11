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Сутки на Донбассе: ранения получили трое военных

Новости » Происшествия     11.06.2020 - 07:14
Сутки на Донбассе: ранения получили трое военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Стреляли из минометов запрещенных калибров

В минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Два военнослужащих Объединенных сил получили ранения, одного ранили с начала текущих суток.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба ООС.

Так, обстрелы вели из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военные стреляли в ответ.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" неподалеку от Павлополя враг дважды вел огонь, выпустив в сторону оборонительных укреплений Объединенных сил 27 минометных боеприпасов 120-го и 82-го калибров. Кроме этого противник использовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи населенного пункта Тарамчук агрессор применял БпЛА для сброса выстрела ВОГ-17, а защитников Авдеевки два раза обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" возле Луганского зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Там захватчики задействовали 120 мм и 82 мм минометы, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Рядом с Хутором Свободным боевики стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Троицкого и Попасной - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 10 июня, украинские военные уничтожили двух российских оккупантов.

С начала суток зафиксированы обстрелы вблизи Новотроицкого и Марьинки. Один получил ранения украинский военный.

Ранее сообщалось, что пророссийские боевики на Донбассе отказываются возобновить пропуск лиц через линию разграничения.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины ДонбассООС
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