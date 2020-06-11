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Троє військових отримали поранення на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     11.06.2020 - 17:45
Троє військових отримали поранення на Донбасі
Фото: ситуація на Донбасі (flickr)

Біля села Чермалик працював снайпер

У четвер, 11 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Росії вісім разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу ворожих на Донбасі були поранені троє військових.

Про це повідомляє штаб ООС.

Бойовики під час обстрілу застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети, снайперська і стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Гнутове, неподалік Мар'їнки, Павлополя, поруч з населеним пунктом Новотроїцьке.

Біля населеного пункту Чермалик працював снайпер.

Також обстріл велися біля Оріхового та Хутора Вільний, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Внаслідок обстрілу ворожих два військовослужбовців збройних сил отримали поранення і ще один бойове поранення",- йдеться в повідомленні.

Крім того, на ділянках розведення №1, №2 і №3 режим "тиші" дотримувався.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі скинули з безпілотника гранату, в результаті був поранений військовий Збройних сил.

Крім того, за минулу добу бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, поранення отримали двоє військовослужбовців.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ООСДонбас
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