Трое украинцев пытались бежать за границу от самоизоляции, - Госпогранслужба

Сотрудники Государственной пограничной службы за прошедшие сутки обнаружили трех граждан Украины, которые нарушили сроки самоизоляции в рамках карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

На украинцев, которые вопреки взятым на себя обязательствам и собственноручно подписанным согласиям нарушили правила обязательной самоизоляции, составлены административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей).

"Пограничникам трижды пришлось завернуть с границы наших соотечественников за прошедшие сутки, ведь они нарушили сроки самоизоляции. Двое из них пограничники обнаружили в пунктах пропуска "Бачевск" и "Сеньковка", еще одного остановили в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией", - информируют пограничники.

Так, ГПСУ сообщила о выявленных правонарушениях сотрудникам Национальной полиции. Дальнейшую судьбу граждан решит суд.

Следует отметить, что нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 до 34 тысяч гривен.

Напомним, ранее полиция Киева выявила в столице нарушительницу карантина, которая недавно вернулась из Бангкока (Таиланд) и должна была находиться на самоизоляции. Так, полицейские вручили ей 3 апреля протокол об административном правонарушении, за которым последует штраф в 17 тысяч гривен.

Как писало РБК-Украина, административные протоколы за нарушение карантина, кроме полиции, смогут составлять уполномоченные на это лица органов здравоохранения, санитарно-эпидемиологических станций и исполнительных комитетов советов всех уровней.