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Трое украинских разведчиков погибли на заданиях. Среди них известный банкир Киреев

Автор: Дмитрий Левицкий

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило о гибели трех своих разведчиков. Среди них известный украинский банкир Денис Киреев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу разведывательного органа.

При выполнении специальных заданий погибли:

  • Доля Алексей Иванович;
  • Чибинеев Валерий Викторович;
  • Киреев Денис Борисович.

"Они погибли, защищая Украину, а их чин приблизил нас к победе!",- заявили в ГУР.

Отметим, по данным некоторых украинских СМИ, Денис Киреев был присутствовать на первом раунде переговоров Украины и России на белорусской границе. Его участие в украинской делегации официально не заявлялось, однако на фотографиях с переговоров был замечен человек, похожий на Киреева.

Денис Киреев - известный украинский банкир. В 2006-2012 годах был членом наблюдательного совета Укрэксимбанка. В период с 2010 по 2014 год занимал должность первого заместителя главы правления Ощадбанка. Затем занимался управлением частных фондов.

Напомним, больше о десятом дне войны России против Украины вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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