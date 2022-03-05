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Троє українських розвідників загинули на завданнях. Серед них відомий банкір Кірєєв

Автор: Дмитро Левицький

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про загибель трьох своїх розвідників. Серед них відомий український банкір Денис Кірєєв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку розвідувального органу.

Під час виконання спеціальних завдань загинули:

  • Доля Олексій Іванович;
  • Чибінєєв Валерій Вікторович;
  • Кірєєв Денис Борисович.

"Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній чин наблизив нас до перемоги!", - заявили в ГУР.

Зазначимо, за даними деяких українських ЗМІ, Денис Кірєєв був присутнім на першому раунді переговорів України та Росії на білоруському кордоні. Його участь в українській делегації офіційно не заявлялась, проте на фотографіях з переговорів була помічена людина, схожа на Кірєєва.

Денис Кірєєв - відомий український банкір. У 2006-2012 роках був членом наглядової ради Укрексімбанку. У період з 2010 по 2014 рік обіймав посаду першого заступника глави правління Ощадбанку. Потім займався управлінням приватних фондів.

Нагадаємо, більше про десятий день війни Росії проти України ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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