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Троє цивільних підірвалися на міні у Харківській області

Фото: троє цивільних підірвалися на міні у Харківській області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У понеділок, 14 листопада, у селі Цупівка Харківської області на міні підірвалися троє цивільних. Їх госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Синєгубов зазначив, що деокуповані території Харківської області одні з найзамінованіших. Щодня через міни страждають цивільні.

"Сьогодні у с. Цупівка Дергачівської громади вибухнули на міні 3 чоловіків, які косили траву біля залізничної станції. Постраждалих госпіталізовано", - розповів Синегубов.

Він вкотре закликав мешканців Харківської області до обережності, а також попросив уникати узбіччя та лісосмуги.

Нагадаємо, вчора в Харківській області двоє людей також підірвалися на невідомих вибухових пристроях. Обидва цивільні дістали поранення.

Також ми писали, що у Чугуївському районі Харківської області під час роботи на міні підірвалася спецтехніка дорожньої служби. Внаслідок чого двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

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