RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трое гражданских подорвались на мине в Харьковской области

Фото: трое гражданских подорвались на мине в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В понедельник, 14 ноября, в селе Цуповка Харьковской области на мине подорвались трое гражданских. Их госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Синегубов отметил, что деоккупированные территории Харьковской области одни из самых заминированных. Ежедневно из-за мин страдают гражданские.

"Сегодня в с. Цуповка Дергачевской общины взорвались на мини трое мужчин, которые косили траву у железнодорожной станции. Пострадавшие госпитализированы", - рассказал Синегубов.

Он в очередной раз призвал жителей Харьковской области к осторожности, а также попросил избегать обочин и лесополос.

Напомним, вчера в Харьковской области два человека также подорвались на неизвестных взрывных устройствах. Оба гражданских получили ранения.

Также мы писали, что в Чугуевском районе Харьковской области во время работу на мине подорвалась спецтехника дорожной службы. Вследствие чего два человека погибли, еще двое получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковВойна в Украине