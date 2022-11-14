Трое гражданских подорвались на мине в Харьковской области

В понедельник, 14 ноября, в селе Цуповка Харьковской области на мине подорвались трое гражданских. Их госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Синегубов отметил, что деоккупированные территории Харьковской области одни из самых заминированных. Ежедневно из-за мин страдают гражданские.

"Сегодня в с. Цуповка Дергачевской общины взорвались на мини трое мужчин, которые косили траву у железнодорожной станции. Пострадавшие госпитализированы", - рассказал Синегубов.

Он в очередной раз призвал жителей Харьковской области к осторожности, а также попросил избегать обочин и лесополос.