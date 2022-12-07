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Троє суддів КСУ пішли у відставку

Фото: КСУ звільнив трьох суддів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Конституційний суд України звільнив трьох суддів. Вони самостійно подали заяву про відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КСУ.

Відповідне рішення було прийняте на спеціальному пленарному засіданні Конституційного суду сьогодні, 7 грудня. З посади суддів КСУ звільнили Ірину Зовгородню, Сергія Саса та Ігоря Сліденка.

"За результатами засідання Конституційний суд України ухвалив рішення про задоволення зазначених заяв", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні глава держави Володимир Зеленський призначив на посаду представника президента в Конституційному суді України Сергія Дембовського. Раніше цей пост обіймав Федір Веніславський.

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Конституционный суд УкраиныЗвільнення суддів