RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трое судей КСУ ушли в отставку

Фото: КСУ уволил трех судей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Конституционный суд Украины уволил трех судей. Они самостоятельно подали заявление об отставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Соответствующее решение было принято на специальном пленарном заседании Конституционного суда сегодня, 7 декабря. С должности судей КСУ уволили Ирину Зовгороднюю, Сергея Саса и Игоря Слиденко.

"По результатам заседания Конституционный суд Украины принял решение об удовлетворении указанных заявлений", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре глава государства Владимир Зеленский назначил на должность представителя президента в Конституционном суде Украины Сергея Дембовского. Ранее этот пост занимал Федор Вениславский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Конституционный суд УкраиныУвольнение судей