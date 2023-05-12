Троє поліцейських отримали поранення через артобстріл Бахмутського району

"Троє поліцейських були поранені сьогодні у результаті артилерійського обстрілу під час несення служби в Бахмутському районі", - написав він.

Вигівський також опублікував фотографію бронежилету, який врятував життя правоохоронця.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що українські військові просунулись на 2 км вперед на Бахмутському напрямку.

Окрім того, Сирський показав, як наші захисники знищили групу ворожих штурмовиків двома пострілами в Бахмуті.

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